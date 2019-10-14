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14 октября • обновлено в 16:38
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"Невозможно в любом формате!" У Путина огрызнулись Зеленскому на план возвращения Крыма

3.2т Читать материал на украинском

В Кремле завили, что не собираются обсуждать вопрос принадлежности незаконно аннексированного Крыма в "нормандском" или любом другом формате.

Такую позицию озвучил пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков после обсуждения с лидером ответов Зеленского на пресс-марафоне, который прошел 10 октября, передает "Интерфакс".

"Мы внимательно ознакомились с основными высказываниями президента Зеленского, особенно, касающиеся процесса урегулирования на юго-востоке Украины, Минских договоренностей и так далее, сделанные им во время пресс-марафона", – озвучил Песков.

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У Путина огрызнулись Зеленскому из-за Крыма

У Путина огрызнулись Зеленскому из-за Крыма

Пресс-секретарь заявил, что о переговорах касательно Крыма не может быть и речи.

"Этот вопрос был закрыт в свое время, причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо известна, любые другие обсуждения в других форматах, в любых форматах невозможны", – высказался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заверил, что Украина вернет аннексированный Россией Крым, однако "формулы Штайнмайера" по полуострову нет.

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
Тег
Крым
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Украина может вернуть Крым когда построит атомные ракетные подводные лодки, межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными головками, ну и т. д.
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2
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Антошин Денис
Антошин Денис
Kobyakov Sergey, ещё прекратит водную блокаду и уговорит жителей полуострова отказаться от цивилизации и верховенства закона и снова попасть в состав страны, где действует закон силы нациалистической толпы
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1
Южный Гарик
Южный Гарик
Kobyakov Sergey, это значит-НИКОГДА
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