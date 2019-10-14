"Невозможно в любом формате!" У Путина огрызнулись Зеленскому на план возвращения Крыма

В Кремле завили, что не собираются обсуждать вопрос принадлежности незаконно аннексированного Крыма в "нормандском" или любом другом формате.

Такую позицию озвучил пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков после обсуждения с лидером ответов Зеленского на пресс-марафоне, который прошел 10 октября, передает "Интерфакс".

"Мы внимательно ознакомились с основными высказываниями президента Зеленского, особенно, касающиеся процесса урегулирования на юго-востоке Украины, Минских договоренностей и так далее, сделанные им во время пресс-марафона", – озвучил Песков.

– не моя страна!" В сети всплыли циничные слова Путина

У Путина огрызнулись Зеленскому из-за Крыма

Пресс-секретарь заявил, что о переговорах касательно Крыма не может быть и речи.

"Этот вопрос был закрыт в свое время, причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо известна, любые другие обсуждения в других форматах, в любых форматах невозможны", – высказался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заверил, что Украина вернет аннексированный Россией Крым, однако "формулы Штайнмайера" по полуострову нет.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!