"Невозможно в любом формате!" У Путина огрызнулись Зеленскому на план возвращения Крыма

В Кремле завили, что не собираются обсуждать вопрос принадлежности незаконно аннексированного Крыма в "нормандском" или любом другом формате.
Такую позицию озвучил пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков после обсуждения с лидером ответов Зеленского на пресс-марафоне, который прошел 10 октября, передает "Интерфакс".
"Мы внимательно ознакомились с основными высказываниями президента Зеленского, особенно, касающиеся процесса урегулирования на юго-востоке Украины, Минских договоренностей и так далее, сделанные им во время пресс-марафона", – озвучил Песков.
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Пресс-секретарь заявил, что о переговорах касательно Крыма не может быть и речи.
"Этот вопрос был закрыт в свое время, причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо известна, любые другие обсуждения в других форматах, в любых форматах невозможны", – высказался он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заверил, что Украина вернет аннексированный Россией Крым, однако "формулы Штайнмайера" по полуострову нет.
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