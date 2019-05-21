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"У Путина будет занято": Соловьев едко ответил на идею переговоров с Зеленским

2.7тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев отбросил возможность телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидером России Владимиром Путиным об установлении мира на Донбассе.

Он ехидно отметил, что с такими предложениями главе страны-агрессора даже не стоит звонить. Такую позицию он озвучил во время спора с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что должен делать Зеленский по отношению к России и инициировать по отношению к руководству России? Я считаю, что на днях должен произойти как минимум телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Путиным, в котором они должны договориться о прекращении огня и вдвоем прогарантировать это", – предложил Трюхан.

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Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Однако у Соловьева эти слова вызвали лишь скепсис, и он ответил украинцу в свойственной ему дерзкой манере.

"Мы не можем. Нас нет. Я скажу так: если Зеленский с этим вопросом даже попробует позвонить Путину, у Путина будет занято", – отрезал пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. Глава государства обсудил с представителями американской власти вопросы реформ и противодействия агрессии РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят ничего нового в таком призыве Зеленского.

Напомним, на инаугурации Зеленский заявил, что первое задание, которое он ставит перед собой и своей командой, – это прекращение огня на Донбассе.

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Темы
российская пропагандаВойна на Донбассе
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинВладимир СоловьевВадим Трюхан
Место
Россия
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Соловьёв мощно поставил рагулей на место. На Украине истерика!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Вообще ...ваш украинский дурак там много пахабщины наговорил...что переплюнул алкаша...нафиг это гавно теперь Путину?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Для начала дурачок пускай прилюдно извинится перед Путиным....Он ведь назвал его врагом...))))Да и разве можно звонить врагу???как это унизительно...мерзко вонюче...как это было б по украински
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