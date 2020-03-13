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13 марта • обновлено в 16:26
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У президента Бразилии обнаружили коронавирус

1.7т
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Результаты первого теста на коронавирус у президента Бразилии Жаира Болсонару оказались положительными.

Об этом сообщило издание Jornal O Dia. Болсонару решил сам сдать тест на коронавирус после того, как вирус обнаружили у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента Фабио Вайнгартена.

Согласно данным газеты, первые результаты были положительными. Официально данная информация пока не подтверждалась.

У президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили коронавирус

У президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили коронавирус

Напомним, что у премьер-министра Канады Джастина Трюдо заподозрили коронавирус, а президент США Дональд Трамп контактировал с зараженным бразильским политиком.

Как сообщал OBOZREVATEL депутат Бундестага от Свободной демократической партии Германии Хаген Рейнхольд заразился коронавирусом.

Также вирус обнаружили у министра здравоохранения Великобритании Надин Доррис.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Бразилия
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Повезло бразильцам))))
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