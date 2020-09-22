Лукашенко попал в правовой дефолт, его ситуация плачевна, – оппозиционер

Пятый президент Беларуси Александр Лукашенко оказался в состоянии правового дефолта внутри страны.

Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV сделал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. "Судя по тому, что происходит на международном уровне, его ожидает и международный дефолт", – спрогнозировал он.

Оппозиционер добавил, что в настоящее время "Беларусь вышла за рамки правового поля". "У нас не работает не то, что Конституция. У нас перестали работать практически все законы, которые были написаны под Лукашенко и для Лукашенко", – констатировал он.

"Он нервничает, и нет стратегии, как на это реагировать. Его ситуация настолько плачевна, что даже этими законами ему очень тяжело удерживать власть", – подчеркнул он.

Полную версию блиц-интервью с Анатолием Лебедько скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 20 сентября, в белорусских городах прошли Марши справедливости против Александра Лукашенко. Самая массовая акция состоялась в Минске, там на улицы вышли десятки тысяч людей.