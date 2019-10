Турцию обвинили в обстреле гражданских районов Сирии: появились первые фото и видео

Сирийские демократические силы, против которых 9 октября развернула военные действия Турция, заявили об обстрелах противником гражданских районов.

Об этом сообщают NBCnews (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Представитель СДС Мустафи Бали заявил, что авиаудары турецких ВВС вызвали "огромную панику среди населения региона".

В Турции опровергли обвинения, заверяя, что удары не были направлены на населенные пункты. Тем не менее, как видно на опубликованных в сети видео видно, что огонь открыли по жилым районам.

Вскоре стало также известно, что турецкая армия вошла в сирийский город Телль-Абъяд на севере страны, где начались столкновения с бойцами курдских SDF.

The largest Christian Neigbourhood in NE Syria is being bombed. This is a targeted ethnic cleansing. The bombing is going way way beyond Erdogan claims. Something very huge is happening. #KurdsBetrayed #Turkey pic.twitter.com/5npX5BvTay