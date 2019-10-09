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10 октября • обновлено в 05:05
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Турцию обвинили в обстреле гражданских районов Сирии: появились первые фото и видео

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Сирийские демократические силы, против которых 9 октября развернула военные действия Турция, заявили об обстрелах противником гражданских районов.

Об этом сообщают NBCnews (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Представитель СДС Мустафи Бали заявил, что авиаудары турецких ВВС вызвали "огромную панику среди населения региона".

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Турцию обвинили в обстреле гражданских районов Сирии

Турцию обвинили в обстреле гражданских районов Сирии

Telegram-канал "Протесты в мире"

Турцию обвинили в обстреле гражданских районов Сирии: появились первые фото и видео

Telegram-канал "Протесты в мире"

Турцию обвинили в обстреле гражданских районов Сирии: появились первые фото и видео

Скриншот из видео

В Турции опровергли обвинения, заверяя, что удары не были направлены на населенные пункты. Тем не менее, как видно на опубликованных в сети видео видно, что огонь открыли по жилым районам.

Вскоре стало также известно, что турецкая армия вошла в сирийский город Телль-Абъяд на севере страны, где начались столкновения с бойцами курдских SDF.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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