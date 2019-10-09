Турцию обвинили в обстреле гражданских районов Сирии: появились первые фото и видео

Сирийские демократические силы, против которых 9 октября развернула военные действия Турция, заявили об обстрелах противником гражданских районов.

Об этом сообщают NBCnews (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Представитель СДС Мустафи Бали заявил, что авиаудары турецких ВВС вызвали "огромную панику среди населения региона".

Турцию обвинили в обстреле гражданских районов Сирии Telegram-канал "Протесты в мире"

Telegram-канал "Протесты в мире"

Скриншот из видео

В Турции опровергли обвинения, заверяя, что удары не были направлены на населенные пункты. Тем не менее, как видно на опубликованных в сети видео видно, что огонь открыли по жилым районам.

Вскоре стало также известно, что турецкая армия вошла в сирийский город Телль-Абъяд на севере страны, где начались столкновения с бойцами курдских SDF.

WATCH: Turkish airstrikes rock Kurdish targets in Tel Abyad, as Turkey attacks into northern Syria on Wednesday. pic.twitter.com/v0CSukDPHg — NBC News (@NBCNews) October 9, 2019

The largest Christian Neigbourhood in NE Syria is being bombed. This is a targeted ethnic cleansing. The bombing is going way way beyond Erdogan claims. Something very huge is happening. #KurdsBetrayed #Turkey pic.twitter.com/5npX5BvTay — Hadeel Oueis (@hadeelOueiss) October 9, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции.

В то же время в Пентагоне заявили, что США вступили в переговоры с властями Турции, чтобы обеспечить безопасность на севере Сирии.

Трамп публично пригрозил Турции, заявив, что полностью уничтожит ее экономику.

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