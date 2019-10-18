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18 октября • обновлено в 18:08
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Эрдоган пригрозил США новым ударом по Сирии: названо условие

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Турция продолжит наступление на севере Сирии, если соглашение о выводе курских войск, к которому страна пришла с США, не будет выполняться в полной мере.

Об этом в пятницу, 18 октября, предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прес-конференции в Стамбуле, пишет "Интерфакс-Украина".

"Если США выполнят свои обещания до вечера вторника (22 октября), вопрос будет решен. Если нет, операция "Источник мира" продолжится, но с еще большей решимостью", – заявил глава государства.

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Эрдоган пригрозил США новым ударом по Сирии

Эрдоган пригрозил США новым ударом по Сирии

По его словам также, нет никакой проблемы в том, что сирийские правительственные силы вошли на территорию, свободную от курдских "Отрядов народной самообороны".

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Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Дональд Трамп
Место
Турция
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