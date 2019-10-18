Эрдоган пригрозил США новым ударом по Сирии: названо условие

Турция продолжит наступление на севере Сирии, если соглашение о выводе курских войск, к которому страна пришла с США, не будет выполняться в полной мере.
Об этом в пятницу, 18 октября, предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прес-конференции в Стамбуле, пишет "Интерфакс-Украина".
"Если США выполнят свои обещания до вечера вторника (22 октября), вопрос будет решен. Если нет, операция "Источник мира" продолжится, но с еще большей решимостью", – заявил глава государства.
Эрдоган пригрозил США новым ударом по Сирии
По его словам также, нет никакой проблемы в том, что сирийские правительственные силы вошли на территорию, свободную от курдских "Отрядов народной самообороны".
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 октября стало известно, что Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику, после того как президент объявил о начале новой военной операции.
После этого Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.
15 октября глава США ввел санкции против Минобороны и Минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны из-за военной операции в Сирии.
16 октября Трамп призвал Турцию закончить операцию и пригрозил новыми санкциями. Реджеп Тайип Эрдоган в ответ подчеркнул, что он "никогда не объявит о прекращении огня" в северо-восточной Сирии.
Вскоре Трамп отправил Эрдогану письмо, призвав "не быть дураком". Глава Турции выбросил его в мусор.
17 октября США и Турция согласовали прекращение военных действий в Сирии, обусловив несколько этапов завершения операции "Источник мира".
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.