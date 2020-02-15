Целые страны станут пустыней: озвучен жуткий прогноз изменений климата

В результате глобального потепления к концу столетия всему живому на Земле может грозить жуткая жара, целые страны превратятся в выжженную пустыню.
Об этом рассказала изданию "Факты" член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата, ученый-метеоролог Светлана Краковская.
По словам эксперта, сейчас перед человечеством стоит стратегическая задача, чтобы увеличение температуры к концу 21 столетия не превысило полутора градусов.
"В противном случае всему живому на Земле грозят колоссальные потрясения - жуткая жара, засухи, разрушительные стихии и многие другие катаклизмы", - отметила она.
"Заметьте, что во времена малых ледниковых периодов (последний из них продолжался примерно с 1400 до 1850 года), когда наступало небольшое похолодание климата, колебание уровня парниковых газов было в пределах 0,2-0,6 градуса. А вот после начала индустриальной эпохи температура на планете уже выросла больше чем на один градус, в Арктике - на целых пять-шесть градусов", - подчеркнула метеоролог.
Как заявила Краковская, в недалеком будущем территория стран Ближнего Востока "может превратиться в выжженную пустыню".
"Если это произойдет, Украина столкнется с проблемой мигрантов - миллионы людей из густонаселенных стран этого региона захотят переселиться к нам", - добавила она.
zik.ua
Как писал OBOZREVATEL, Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю.
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