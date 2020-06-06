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6 июня • обновлено в 17:05
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Трюдо заставили встать на колени в память об убитом в США Флойде. Видео

1.8т
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встал на колени в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде и других жертвах расизма.

Сделать это лидера страны призвали сделать протестующие, которые собрались 5 июня в центре Оттавы у здания парламента. Видео опубликовало агентство Reuters.

Джастин Трюдо встал на колено

Джастин Трюдо встал на колено

Демонстранты выступили против расизма и полицейского произвола. В один из моментов они почтили память Флойда, призвав Трюдо присоединиться к ним – премьер опустился на одно колено и помолчал некоторое время.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Миннеаполисе в четверг, 4 июня, состоялась церемония прощания с Джорджем Флойдом, гибель которого повлекла масштабные протесты не только в США, но и в других странах. в его смерти обвинения выдвинуты офицеру полиции, который при задержании придавил шею Флойда своим коленом.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Персона
Джастин Трюдо
Место
Канада Оттава
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