Трюдо заставили встать на колени в память об убитом в США Флойде. Видео

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встал на колени в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде и других жертвах расизма.

Сделать это лидера страны призвали сделать протестующие, которые собрались 5 июня в центре Оттавы у здания парламента. Видео опубликовало агентство Reuters.

Джастин Трюдо встал на колено

Демонстранты выступили против расизма и полицейского произвола. В один из моментов они почтили память Флойда, призвав Трюдо присоединиться к ним – премьер опустился на одно колено и помолчал некоторое время.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Миннеаполисе в четверг, 4 июня, состоялась церемония прощания с Джорджем Флойдом, гибель которого повлекла масштабные протесты не только в США, но и в других странах. в его смерти обвинения выдвинуты офицеру полиции, который при задержании придавил шею Флойда своим коленом.

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