Главная Новости
1 июня • обновлено в 21:19
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Трюдо выступил против возврата России в G7 из-за Украины

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против возвращения России в "Большую семерку"

  • Ранее такую инициативу выдвинул президент США Дональд Трамп

  • Трюдо заявил, что это невозможно из-за вторжения РФ в Крым и пренебрежения с ее стороны международным правом

2.3т
Читать материал на украинском

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна выступает против возвращения Российской Федерации в "Большую семерку" по инициативе президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Reuters, канадский лидер напомнил, что Москва продолжает игнорировать международное право и оккупировала чужую территорию.

"Россия была исключена из "Большой семерки" после того, как она вторглась в Крым несколько лет назад. И из-за ее продолжающегося неуважения международных правил и норм, выставленного напоказ, она остается за пределами G7 и будет оставаться вне ее", –сказал Трюдо.

Джастин Трюдо

Джастин Трюдо

Отвечая на вопрос о том, примет ли он участие в саммите "Большой семерки", если приедет президент России Владимир Путин, премьер-министр Канады не ответил, отметив, что много дискуссий перед встречей еще продолжаются.

Кроме того, Трюдо добавил, что группа G20, куда также входит Россия, – это объединение, где присутствуют страны, "с которыми у нас не всегда хорошие отношения".

"Большая семерка" всегда была местом для откровенных бесед с союзниками и друзьями, которые так много делятся. Это, безусловно, то, что я надеюсь продолжать видеть", –

подытожил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп решил отложить проведение саммита "Большой семерки" (G7) до осени. При этом он выразил желание пригласить на него Россию и отметил, что считает нынешний формат группы устаревшим.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Аннексия Крыма Саммит G7
Персона
Джастин Трюдо
Место
Канада
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
10
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 672.

    Вылечились: 9538. Умерли: 708.

  • В мире заболели более 6,1 млн человек, погибли – 370 тысяч.

  • Китай подтвердил новую версию происхождения коронавируса – это не животные с рынка

  • Осенью в Украине вероятна вторая волна коронавируса. Минздрав готовится

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги