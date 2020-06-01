Трюдо заявил, что это невозможно из-за вторжения РФ в Крым и пренебрежения с ее стороны международным правом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна выступает против возвращения Российской Федерации в "Большую семерку" по инициативе президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Reuters, канадский лидер напомнил, что Москва продолжает игнорировать международное право и оккупировала чужую территорию.

"Россия была исключена из "Большой семерки" после того, как она вторглась в Крым несколько лет назад. И из-за ее продолжающегося неуважения международных правил и норм, выставленного напоказ, она остается за пределами G7 и будет оставаться вне ее", –сказал Трюдо.

Джастин Трюдо

Отвечая на вопрос о том, примет ли он участие в саммите "Большой семерки", если приедет президент России Владимир Путин, премьер-министр Канады не ответил, отметив, что много дискуссий перед встречей еще продолжаются.

Кроме того, Трюдо добавил, что группа G20, куда также входит Россия, – это объединение, где присутствуют страны, "с которыми у нас не всегда хорошие отношения".

"Большая семерка" всегда была местом для откровенных бесед с союзниками и друзьями, которые так много делятся. Это, безусловно, то, что я надеюсь продолжать видеть", –

подытожил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп решил отложить проведение саммита "Большой семерки" (G7) до осени. При этом он выразил желание пригласить на него Россию и отметил, что считает нынешний формат группы устаревшим.

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