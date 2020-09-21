Три страны ЕС выступили за безвизовый режим для Беларуси

Литва, Польша и Румыния обратились к Совету ЕС с предложением предоставить гражданам Беларуси безвизовый режим.

Как говорится в заявлении на официальном сайте президента Литвы, лидеры трех стран призвали Европейский Союз разработать пакет помощи Беларуси, который включал бы безвизовый режим, торговлю с ЕС, помощь в переговорах о вступлении во Всемирную торговую организацию, диверсификацию экономики и энергетического сектора страны, финансирование реструктуризации экономики, вовлечение международных финансовых структур в процесс реформирования экономики страны и привлечение инвестиций.

В декларации говорится, что лидеры принявших ее стран активно поддерживают принципы свободы и демократии и признают результаты только свободных, честных и прозрачных выборов, которые проводятся в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах и при участии международных наблюдателей.

В декларации лидеры Литвы, Польши и Румынии напоминают, что никто, кроме граждан Беларуси, не может решать судьбу страны. По мнению глав государств, только демократическое, основанное на социальном диалоге и едином видении будущее Беларуси является условием более стабильной и безопасной Европы.

Лидеры стран договорились об оказании помощи белорусскому народу в построении демократического правового государства, свободного гражданского общества и рыночной экономики.

Предложения по такому плану помощи Беларуси будут представлены на заседании Европейского совета, которое состоится 24-25 сентября.

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