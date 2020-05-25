В 2017 году крупные фармацевтические компании не поддержали предложение Европейской комиссии о разработке вакцин для различных патогенов, в том числе, и коронавирусов.

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Как сообщает The Guardian, в планах Еврокомиссии подразумевалась активизация работы над вакцинами и их одобрение в рамках проекта "Инициатива по инновационным лекарственным средствам" (IMI). Кроме представителей Еврокомиссии и Европейской федерации фармацевтической промышленности туда входили и крупные компании по производству лекарств: Lilly and Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer.

Три года назад фармкомпании отказали Еврокомиссии в разработке вакцины от коронавирусов

В Еврокомиссии настаивали на том, что исследование может "способствовать разработке и утверждению вакцин против приоритетных патогенов до фактической вспышки". Кроме того, планировалось улучшить компьютерное моделирование, а также повысить точность испытаний на животных.

Однако как говорится в отчете, опубликованном Corporate Observatory Europe, фармкомпании, состоящие в IMI, отказались от этой идеи. Из этого последовало, что кроме прочих патогенов, вакцину не изобрели и против коронавирусов.

В конечном итоге в отчете говорится, что прямое влияние крупных фармацевтических компаний на исследовательскую повестку IMI привело к тому, что в ней начали доминировать выгодные этим компаниям направления, тогда как другие потенциально опасные болезни остались без внимания.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Великобритании получат доступ к вакцине от COVID-19 уже к осени-2020.

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