"Тревожный сигнал": в России заговорили о захвате новой страны

Казахстану нужно быстрее обрезать "пуповину русского мира", потому что в России уже в открытую говорят о захвате новой страны.

Такое мнение выразил на своей странице в Facebook блогер Александр Тверской по итогу просмотра программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на пропагандистском телеканале "Россия 1".

"Сейчас внимательно. По федеральному ТВ в пропагандисткой передаче Соловьева от одного депутата прозвучало о "казахизации Казахстана", а на видео уже фрагмент, где сам оборзевший Соловьев с ехидной ухмылочкой говорит о "великом казахском народе", о возможном Майдане, намекая, что не стоит отворачиваться от России, а то будет, как в Украине и о том, что в Казахстане никогда не было латиницы. На фоне слышен комментарий одного из гостей: "там вообще языка не было", – написал Тверской.

По его словам, именно с этой риторики обычно все начинается в России.

"Предвоенные пропагандисткие штампы был озвучены на всю страну. Десяткам миллионов человек этой фразой про "казахизацию" заронили зерно. Накаченные до предела лжепатриотизмом, ненавистью и ксенофобией, по природе своей несклонные к уважению чужих границ (во всех смыслах), к гуманности и критическому мышлению, живущие по понятиям, они сто процентов почуяли запах крови и жажду наживы", – добавил Тверской.

Журналист пояснил, что пропагандисты Кремля управляют миллионами россиян в сторону, нужную для "Большого Брата". И они знают свое ремесло.

"Большой брат в данном случае маленький и плешивый чекист, но сути это не меняет. Просто так в главной геббельсковской передаче ничего не говорится. Поэтому, я на месте Казахстана воспринял бы это, как тревожный сигнал и начал бы готовиться, если, конечно, казахи не хотят у себя повторения украинского сценария. Обрубайте пуповину русского мира, пока не стало поздно. Берегите свою независимость", – посоветовал он.

Тверской заявил, что нужно сразу пресекать провокации с "притесненным" русскоязычным населением.

"С утроенной силой ускоряйте "казахизацию" своей страны. Иначе в один прекрасный момент вы обнаружите у себя под окнами русские танки, услышите, что такой страны, как Казахстан "никогда не существовало" и к вам сотнями тысяч попрутся моторолы и гиви - грабить вашу землю, забирать ваши дома, насиловать ваших женщин и нести смерть вашему народу. И не надо спрашивать - зачем это Путину? Надо запомнить, что Путин - это всегда война. И отгораживаться. Иначе придется отстреливаться", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", в 2016 году власти Казахстана объявили о старте программы перехода казахского алфавита на латиницу. Окончательно переход был утвержден в апреле 2017 года.

В феврале 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился перевести деятельность парламента и правительства исключительно на казахский язык.