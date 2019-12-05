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5 декабря • обновлено в 10:09
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"Требую извинений": Трамп объяснил скандальный нюанс в беседе с Зеленским

1.4т
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Президент США Дональд Трамп объяснил слова об услуге во время телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

Об это лидер американцев написал в Twitter, дав расшифровку беседы.

"Когда я сказал в своем телефонном звонке президенту Украины: "Я хотел бы, чтобы вы оказали США услугу, потому что наша страна многое пережила, и Украина много знает об этом". Под словом "мы" я имел в виду США, нашу страну. (На английском языке "нам" и аббревиатура США пишется одинаково US – Ред.)", – говорится в сообщении.

Трамп добавил, что из-за возникшего недоразумения, в котором его обвинили, он требует извинений.

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"Я хотел бы, чтобы Генеральный прокурор (США – Ред.) позвонил вам или вашим людям". Это, исходя из того, что я видел, является их главной целью – и это вообще не имеет смысла (кроме для большой победы для меня). Демократы должны извиниться перед американским народом!" – добавил глава Штатов.

"Требую извинений": Трамп объяснил скандальный нюанс в беседе с Зеленским

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL:

  • В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

  • В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

  • Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

  • После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.

  • При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.

  • Сам Зеленский сказал, что на него никто не давил.

  • В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.

  • 15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.

  • Также комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа на слушания в рамках подготовки к процедуре импичмента.

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Читайте все новости по теме "Встреча Трампа и Зеленского" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Темы
Встреча Трампа и Зеленского Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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