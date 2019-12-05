"Требую извинений": Трамп объяснил скандальный нюанс в беседе с Зеленским

Президент США Дональд Трамп объяснил слова об услуге во время телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.
Об это лидер американцев написал в Twitter, дав расшифровку беседы.
"Когда я сказал в своем телефонном звонке президенту Украины: "Я хотел бы, чтобы вы оказали США услугу, потому что наша страна многое пережила, и Украина много знает об этом". Под словом "мы" я имел в виду США, нашу страну. (На английском языке "нам" и аббревиатура США пишется одинаково US – Ред.)", – говорится в сообщении.
Трамп добавил, что из-за возникшего недоразумения, в котором его обвинили, он требует извинений.
"Я хотел бы, чтобы Генеральный прокурор (США – Ред.) позвонил вам или вашим людям". Это, исходя из того, что я видел, является их главной целью – и это вообще не имеет смысла (кроме для большой победы для меня). Демократы должны извиниться перед американским народом!" – добавил глава Штатов.
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский сказал, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.
Также комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа на слушания в рамках подготовки к процедуре импичмента.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Встреча Трампа и Зеленского" на OBOZREVATEL.