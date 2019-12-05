"Требую извинений": Трамп объяснил скандальный нюанс в беседе с Зеленским

Президент США Дональд Трамп объяснил слова об услуге во время телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

Об это лидер американцев написал в Twitter, дав расшифровку беседы.

"Когда я сказал в своем телефонном звонке президенту Украины: "Я хотел бы, чтобы вы оказали США услугу, потому что наша страна многое пережила, и Украина много знает об этом". Под словом "мы" я имел в виду США, нашу страну. (На английском языке "нам" и аббревиатура США пишется одинаково US – Ред.)", – говорится в сообщении.

Трамп добавил, что из-за возникшего недоразумения, в котором его обвинили, он требует извинений.

"Я хотел бы, чтобы Генеральный прокурор (США – Ред.) позвонил вам или вашим людям". Это, исходя из того, что я видел, является их главной целью – и это вообще не имеет смысла (кроме для большой победы для меня). Демократы должны извиниться перед американским народом!" – добавил глава Штатов.

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