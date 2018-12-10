''Безумные требования'': чего добиваются ''желтые жилеты'' во Франции

Во Франции с новой силой вспыхнули протесты "желтых жилетов". Все, что начиналось с мирных митингов против повышения цен на топливо, превратилось в неконтролируемый хаос с массовыми беспорядками, погромами, грабежами и прочим. Протестующие стали забывать, что стало первоначальной причиной их выхода на улицу, на акциях стали звучать все больше новых требований к французским властям.

Спустя три недели демонстранты обнародовали полный список своих притязаний. 25 пунктов включает в себя вопросы из сферы экономики, политики, экологии и геополитики, реальность выполнения которых уже успели раскритиковать международные эксперты.

Чего хотят протестующие и почему их требования невыполнимы – разбирался OBOZREVATEL.

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"Желтые жилеты". С чего все началось

17 ноября автомобилисты вышли с акциями протеста в разных городах Франции против решения французского правительства повысить налог на дизтопливо и бензин на 6,5 и 2,9% соответственно, с 2019 года. Всего на улицах митинговало почти 300 тыс. человек, координировались протесты разными людьми в соцсетях.

Чтобы разогнать демонстрантов, полиция применила слезоточивый газ, в результате чего за первые протестные выходные пострадало около 400 человек, но это не остановило людей, которые стали перекрывать улицы и дороги с помощью строительства баррикад.

Символом акции стали "желтые жилеты" из-за обязательного атрибута французских водителей – желтой светоотражающей накидки.

С 1 декабря мирные акции переросли в массовые беспорядки. Стычки между протестующими и полицейскими на Елисейских полях продолжались с утра до поздней ночи. Демонстранты устроили погромы внутри помещений в Триумфальной арке – откололи голову у мраморной статуи Наполеона Бонапарта и полностью разбили на мелкие куски две скульптуры начала 20-го века. Арку же разрисовали граффити.

В Париже увеличилось количество актов вандализма, участники акций громили витрины магазинов, жгли припаркованные автомобили и закидывали полицейских банками и бутылками с желтой краской. Из-за массовых беспорядков правоохранительные органы вынуждены были применить дубинки, водометы и слезоточивый газ. В результате 412 человек задержали в Париже, 378 — остаются под стражей. В ходе стычек 133 человека получили ранения, в том числе 23 полицейских.

Именно в то время на акциях протеста лозунги за снижения цен на топливо стали перекрывать общеполитические. Люди требовали отставки правительства, повышения минимальных зарплат и пенсий, ужесточения миграционной политики и прочее.

Несмотря на то, что правительство пошло навстречу и решило отложить увеличение налога на топливо, демонстрантов это уже не остановило. 8 декабря 125 тысяч человек вышли на улицы по всей стране с призывом об отставке президента Эммануэля Макрона.

Число задержанных за участие в беспорядках достигло 1726 человек, что является рекордом. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что из них 1220 человек арестованы. Только в Париже сотрудники полиции задержали 900 демонстрантов.

Отмечается, что протестующие перекрывали кольцевую дорогу вокруг Парижа. Для их разгона полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и бронетехнику. Всего на улицы во Франции было выведено почти 90 тысяч полицейских и военнослужащих.

По всей Франции продолжаются погромы и грабежи. На сегодня известно о трех погибших за все время протестов.

Выход из ЕС и НАТО. Чего требуют протестующие

На следующий день после рекордных задержаний и арестов, митингующие таки опубликовали список своих требований, который состоит из 25 пунктов. Их можно разбить на четыре категории: политические, экономические, экологические и геополитические.

Пожалуй, наиболее реалистичны для выполнения – пункты касающиеся экологии, люди предлагают запретить производство и обращение пластиковой посуды и упаковки; отказаться от ГМО, пестицидов, которые могут вызывать развитие раковых заболеваний; отказаться от импорта, который причиняет наибольший вред экологии и другое.

Но вот требования из других категорий кажутся экспертам явно противоречащими друг другу, особенно в сфере геополитики.

"Первая ассоциация – "земля - крестьянам, фабрики - рабочим", а если более внимательно прочитать, требования протестующих противоречат друг другу", – сказал OBOZREVATEL политолог-международник Максим Яли.

По его мнению, абсолютное большинство тезисов из этого списка являются нереалистичными для любого президента и политика любой западной европейской страны.

"К примеру, возврат награбленного африканскими диктаторами обратно в Африку, запрет на въезд мигрантам, на самом деле подрывает те основы французской экономики, благодаря которым она является одной из ключевых в мире и второй в Европейском Союзе. Соответственно, их реализация, точно также, как и выход из ЕС и НАТО, не представляется возможной", – объясняет международник.

По мнению международника Андрея Каракуца, те внешнеполитические требования, которые выдвигают демонстранты на данном этапе – это скорее популистские шаги, которые вряд ли будут реализованы.

"Эти требования в целом являются вызовом либеральной модели, которую и продвигает президент Франции Эммануэль Макрон – это возвращение к такому более "справедливому" обществу, в котором защищаются права всех, некая утопия. И если смотреть на то, что хотят протестующие, то это довольно сложно. Сначала было одно требование, потом начали придумывать новые. И сколько людей стоит за каждым из этих требований еще предстоит понять", – говорит он.

Каракуц вполне допускает, что тот процесс, который начинался как противостояние власти в экономической плоскости, мог привести к политическим лозунгам, с требованием отставки президента, правительства или отдельного министра. Но международник считает, что вряд ли эти пункты официальны и окончательны.

"Когда состоится реструктуризация этого движения, когда там появятся определенные лидеры, и они будут выдвигать требования, тогда да. А сейчас это просто бунт без каких-либо очевидных целей", – считает он.

В экономическом блоке тоже не все так просто, рассказал OBOZREVATEL экономист и банкир Василий Невмержицкий: "Нужно поднять зарплаты на 40%, а почему не на 50%? А с помощью чего поднять? Мы хотим убрать крупные банки, это вообще как? Банки — это кровеносная система бизнеса, она распределяет свободный капитал".

"В стране есть государственные и есть коммерческие банки, есть малые и большие, и вот вы приходите к частному собственнику, который владеет большим банком, он платит налоги в Париже, предоставляет французам рабочие места, и к нему приходят с требованием разделиться на три части. С позиции ведения бизнеса, это как?", – объясняет он.

По мнению Невмержицкого, это вопрос стоит рассматривать не в экономической, а в политической плоскости, как распределение доли в банковском секторе.

С повышением заработных плат та же история. "А за счет чего повышать заработную плату?" – подчеркнул экономист.

При этом банкир не считает ситуацию с безработицей и уровнем заработной платы критической. По его данным, безработица во Франции в сентябре была на уровне 9,1%, при 64 млн населения, занятых около 28 млн человек, а минимальная зарплата во Франции около 1900 евро.

"Плюс, стоит учесть, что у многих европейских стран есть социальные пакеты. Люди, которые имеют минимальную заработную плату, они имеет страховку на здоровье, компенсации на проезд, об этом тоже стоит говорить", – отметил он.

Что касается требования демонстрантов аннулировать внутренний долг, банкир считает это абсолютной фикцией.

"Если не будет внутреннего долга, то его все равно нужно с помощью чего-то покрывать, и скорее всего, будут покрывать с помощью внешнего долга. Если внутренние займы невозможны по каким-то причинам, то я как государство буду выходить на внешний рынок и брать оттуда деньги. В рамках плановых или внеплановых ситуаций", – сказал экономист.