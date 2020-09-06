Трансгендерный мужчина с COVID-19 впервые родил ребенка естественным путем

Трансгендер с COVID-19 вошел в историю. pixabay.com

Трансгендерный мужчина из Квинсленда (Австралия) стал первым трансгендером с коронавирусом (COVID-19) за пределами Китая, родившим ребенка.

Как сообщает Daily Mail, он также стал первым в мире, кто сделал это естественным образом.

43-летний Маике ван Эйк был на девятом месяце беременности, когда его партнерша Холли Цвальф вернулась из Великобритании с коронавирусом. Всей семье поставили диагноз COVID-19 и разлучили во время карантина в больнице.

Ситуация усложнялась тем фактом, что у ван Эйка был муковисцидоз. Поэтому к делу подключилась группа медицинских экспертов.

В марте у него прошли успешные естественные роды без кесарева сечения.

Впоследствии медбригада сообщила паре, что они вошли в историю, став первыми родителями с коронавирусом, родившими за пределами Китая.

Ван Эйк был вынужден прекратить прием гормонов во время беременности и кормления грудью ребенка, находясь на карантине вдали от своей партнерши в течение месяца.

В семью уже входят двое детей от предыдущих отношений и доноров спермы.

Ван Эйк на последних месяцах беременности Facebook Маике ван Эйка

Ван Эйк с партнершей Facebook Маике ван Эйка

Как сообщал OBOZREVATEL, российский певец-трансгендер Оскар заболел коронавирусом.

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