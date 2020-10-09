Трампа лечили от коронавируса экспериментальным препаратом из крови трех человек

Президента США Дональда Трампа лечили от COVID-19 с помощью экспериментального "коктейля антител" из образцов крови трех жителей Сингапура, переболевших коронавирусом.

Как пишет Straits Times, ранее Национальный центр по инфекционным болезням Сингапура (NCID) согласился на сотрудничество с американской биотехнологической компанией Regeneron. Именно она разработала препарат, который получил в госпитале глава Соединенных Штатов.

Regeneron в результате использовала только три из пяти образцов крови сингапурцев в качестве отправной точки исследования по разработке лекарства.

Отмечается, что доноров крови информировали об исследованиях и они согласились на это.

По данным NCID, сначала Regeneron попросила отобрать до 20 пациентов, поборовших коронавирус. Затем в компании сообщили, что пяти образцов достаточно для разработки средства с антителами.

Препарат, названный REGN-COV2, представляет собой комбинацию двух антител – белков, борющимися с инфекциями. Антитела связываются с вирусом и препятствуют его вторжению в клетки человека.

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