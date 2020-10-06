Трампа выписали из больницы: он призвал не бояться коронавируса. Видео

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
3,0 т.

  • Трамп покинул госпиталь и вернулся к работе в Белом Доме

  • Он заявил, что чувствует себя "лучше, чем 20 лет назад"

  • Президент США записал видеообращение

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп, заболевший коронавирусом, 6 октября выписался из госпиталя и вернулся в Белый Дом.

В больнице он находился три дня, пишет Financial Times. Соответствующее видео также опубликовали на странице Трампа в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Трамп вышел из медицинского центра Уолтера Рида в маске и поблагодарил всех тех, кто его поддерживал. В Белый дом президент США отправился на своем вертолете Marine One.

"Не бойтесь коронавируса. Не позволяйте этому доминировать в вашей жизни. Мы разработали действительно отличные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!" – сказал Трамп.

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