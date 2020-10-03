Следующие 48 часов станут критически важными для президента США Дональда Трампа, который заболел коронавирусом и был госпитализирован.

Глава администрации Белого дома Марк Медоуз подчеркнул, что состояние здоровья главы государства в пятницу было тревожным, передает Associated Press.

Заявление в Белом доме сделали после того, как в СМИ появилась информация, что перед госпитализацией Трамп получал кислородную поддержку.

При этом врач Трампа Шон Конли на брифинге заявил, что президент "чувствует себя хорошо", а доктора довольны прогрессом в борьбе с болезнью.

Как сообщал OBOZREVATEL, у президента США Дональда Трампа обнаружили коронавирус. После этого главу государства госпитализировали в медицинский центр Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Также были обнародованы кадры палаты, в которой президент будет находится. Перед тем, как отправиться в госпиталь, Трамп записал видеообращение.