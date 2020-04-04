Трамп уволил разведчика, раскрывшего тайный разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп уволил генерального инспектора американской разведки Майкла Аткинсона.

После разговора главы государства с президентом Украины Владимиром Зеленским он рассматривал жалобу, которая вызвала скандал в США и импичмент Трампа, пишет Associated Press.

Трамп якобы заявил, что для него "жизненно важно" доверять назначенцам, исполняющим обязанности генеральных инспекторов, и "это больше не касается этого генерального инспектора".

Дональд Трамп zik.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, президент США Дональд Трамп объявил о завершении нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией.

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