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4 апреля • обновлено в 08:07
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Трамп уволил разведчика, раскрывшего тайный разговор с Зеленским

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Президент США Дональд Трамп уволил генерального инспектора американской разведки Майкла Аткинсона.

После разговора главы государства с президентом Украины Владимиром Зеленским он рассматривал жалобу, которая вызвала скандал в США и импичмент Трампа, пишет Associated Press.

Трамп якобы заявил, что для него "жизненно важно" доверять назначенцам, исполняющим обязанности генеральных инспекторов, и "это больше не касается этого генерального инспектора".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

zik.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, президент США Дональд Трамп объявил о завершении нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
США
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