"Прекратить огонь, снять санкции!" Трамп сделал экстренное заявление по Турции и Сирии

Президент США Дональд Трамп вечером в среду, 23 октября, озвучил свою позицию по поводу военных действий Турции в Сирии.

Соответствующее заявление сделал он на брифинге в Белом доме.

"Большой успех на турецко-сирийской границе! Безопасная зона создана! Режим прекращения огня продержался, и боевые действия закончены. Курды в безопасности и очень хорошо работали с нами. Задержанные заключенные (боевики) схвачены", – написал он перед выступлением в Twitter.

В начале брифинга Трамп подчеркнул, что именно США договорились о пятидневном перемирии, которое помогло курдам спокойно покинуть границу. "Это был результат, созданный нами, Соединенными Штатами и никем другим. Все очень просто. Мы спасли жизнь многим, многим курдам", – сказал он.

Президент объявил, что Турция пообещала на постоянной основе прекратить огонь.

В связи с этим США согласились снять с Анкары санкции, которые стали реакцией на начало операции "Источник мира". Однако Трамп заявил об особом условии, при котором будет выполнено поручение: "Окончательно это произойдет лишь в случае, если Анкара не вызовет недовольства Вашингтона".

Президент США выразил мнение, что и другие страны должны присоединится к установлению мира и обеспечению безопасности в Сирии.

При этом, Трамп заявил, что почти все войска США покинут Сирию, но некоторые останутся для защиты нефтяных месторождений.

Американский президент поблагодарил за совместную работу своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. "Человек, которого я очень хорошо знаю, и человек, который любит свою страну, и, по его мнению, он поступает правильно для своей страны", – сказал Трамп о главе Турции.

BREAKING: Pres. Trump says Turkey told him they will make ceasefire in northern Syria "permanent," and that he is lifting sanctions on Turkey "unless something happens that we're not happy with." https://t.co/jlKvlTQiU6 pic.twitter.com/D8U8r6iey7