Трамп решил запретить иммиграцию в США: заявление президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках борьбы с пандемией коронавируса временно запретит иммиграцию в Штаты.

О радикальном шаге лидер сообщил в своем Twitter вечером в понедельник, 20 апреля.

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!" – написал президент.

Трамп не уточнил, когда именно запрет вступит в силу и на какой срок будет рассчитан.

Напомним, из-за пандемии США разрешают въезд на свою территорию из Мексики и Канады только в случае крайней необходимости. Такие меры будут действовать по меньшей мере до середины мая.

Введены также существенные ограничения на въезд в США граждан европейских стран и Китая, но в страну пока могут приезжать обладатели временных рабочих виз, студенты и бизнесмены.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!