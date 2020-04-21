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21 апреля • обновлено в 07:05
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Трамп решил запретить иммиграцию в США: заявление президента

2.5т
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках борьбы с пандемией коронавируса временно запретит иммиграцию в Штаты.

О радикальном шаге лидер сообщил в своем Twitter вечером в понедельник, 20 апреля.

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!" – написал президент.

Трамп решил запретить иммиграцию в США

Трамп решил запретить иммиграцию в США

delo.ua

Трамп не уточнил, когда именно запрет вступит в силу и на какой срок будет рассчитан.

Напомним, из-за пандемии США разрешают въезд на свою территорию из Мексики и Канады только в случае крайней необходимости. Такие меры будут действовать по меньшей мере до середины мая.

Введены также существенные ограничения на въезд в США граждан европейских стран и Китая, но в страну пока могут приезжать обладатели временных рабочих виз, студенты и бизнесмены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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