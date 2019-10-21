"Ударим, как никогда": Трамп пригрозил войной Ирану

Президент США Дональд Трамп пригрозил жестко ответить Ирану в том случае, если понадобится действовать военным путем.

Такое заявление он сделал в понедельник, 21 октября, на брифинге в Вашингтоне, передает "Интерфакс-Украина".

"Если Иран сделает некоторые вещи, то мы ударим его так, как никогда прежде", – заявил он.

Трамп пригрозил войной Ирану

По словам Трампа, США не хотят войн в мире. "Однако может так случиться, что нам придется воевать", – предупредил глава государства.

При этом, по его словам, США могут оказывать мощное воздействие на экономики других государств. Одной из причин, по которой Трамп не хочет войн, он назвал свое предвыборное обещание вернуть американских военных из других стран.

"Одна из самых ужасных вещей, которые мне приходится делать – это писать письма родителям. Я должен сообщить им, что их ребенок был убит на Ближнем Востоке, причем – непонятно, ради чего он отдал там жизнь", – сказал президент.

"Иногда настает время для того, чтобы воевать. Но бывает и время, когда нужно действовать умно, а не воевать", – резюмировал Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявлял, что США готовы ответить Ирану "превосходящей силой" вплоть до уничтожения страны.

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