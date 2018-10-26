Трамп пригласил Путина на встречу в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил главу РФ Владимира Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.

Об этом в интервью армянской службе "Радио Свобода" сообщил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

По его словам, он передал приглашение во время встречи с Путиным в Москве на этой неделе.

"Мне кажется, что прогресс в отношениях с Россией бывает тогда, когда обе стороны непосредственно выкладывают, в чем заключаются их национальные интересы. Иногда мы просто не можем прийти к согласию. Но в других случаях, когда мы обсуждаем некоторые из этих вопросов, мы можем", – отметил советник Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп подтвердил подготовку к новой встрече с Путиным в Париже 11 ноября.