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Трамп пригласил Путина на встречу в Вашингтон

3.5тЧитать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп пригласил главу РФ Владимира Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.

Об этом в интервью армянской службе "Радио Свобода" сообщил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

По его словам, он передал приглашение во время встречи с Путиным в Москве на этой неделе.

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"Мне кажется, что прогресс в отношениях с Россией бывает тогда, когда обе стороны непосредственно выкладывают, в чем заключаются их национальные интересы. Иногда мы просто не можем прийти к согласию. Но в других случаях, когда мы обсуждаем некоторые из этих вопросов, мы можем", – отметил советник Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп подтвердил подготовку к новой встрече с Путиным в Париже 11 ноября.

Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
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Русский Солдат
Русский Солдат
"Армянское радио" передало это сообщение, смешно.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Предлагаю встречное предложение. Пригласить Трампа в посольство России.
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Северг Олег
Северг Олег
Странно ! Россия же просто лежит в гробу и остались считанные недели до её окончательного краха ! Все украинцы это знают. Боже, тут какая то ошибка ! Порошенко же приглашать нужно было вместе с Юлей. Зачем Путина ? Ничего не понимаю.
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