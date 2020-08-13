Трамп пожаловался, что не может вымыть голову: ему решили помочь, но активисты возмущены

Из-за жалоб Трампа на проблемы с мытьем головы в США могут изменить нормы напора.

Министерство энергетики США предложило смягчить ограничения для напора воды в душах после многочисленных жалоб президента Дональда Трампа на то, что слабый напор мешает ему хорошо помыть голову.

Об этом сообщило Bloomberg. Действующие правила, установленные в 90-х годах, предусматривали ограничение скорости воды до 2,5 галлонов (9,5 л) в минуту.

Американский президент неоднократно жаловался на сложности с мытьем головы из-за слабого напора. В частности, он вспомнил об этой проблеме во время посещения производственного предприятия Whirlpool Corp. в Огайо.

"Вы включаете душ – если вы похожи на меня, вы не сможете как следует вымыть свои красивые волосы", – сказал Трамп.

По мнению экспертов, изменение правила, установленного еще Джорджем Бушем, приведет к потере огромного количества воды и энергии, а также увеличит выбросы парниковых газов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп пошутил о своей прическе, обращаясь к нации в связи с пандемией коронавируса. Трамп начал зачитывать речь, но из-за сильного ветра волосы главы государства постоянно мешали ему говорить.