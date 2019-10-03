Главная Новости
3 октября • обновлено в 09:43
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Трамп об Украине: я бы не хотел давать деньги коррумпированной стране

3.5т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время телефонной беседы с лидером Украины Владимиром Зеленским обсуждал борьбу с коррупцией.

Глава Белого дома отметил, что его беспокоят коррупционеры, ведь Штаты выделяют помощь нашей стране, передает Reuters.

"Соединенные Штаты дают стране много денег. И я не хотел бы давать деньги стране, которая коррумпирована... Мне не нравится, когда моя страна остается в дураках", – ответил раздражено Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии.

Новости
"Это обман!" Трамп перешел на публике на крик из-за Украины. Видео

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Импичмент Трампа" на OBOZREVATEL.

Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
3
18
Смешно
7
Интересно
3
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Надо давать туда где ручные прокуроры.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
васильевич василий
васильевич василий
От Украины Трампа плющит . Омерига не с нами
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сергеев Антон
Сергеев Антон
Дают деньги попрошайкам, иждивенцам и немощным. Шел шестой год революции гидности, такой невиданной гидности страна не видала никогда...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel