Трамп об Украине: я бы не хотел давать деньги коррумпированной стране

Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время телефонной беседы с лидером Украины Владимиром Зеленским обсуждал борьбу с коррупцией.
Глава Белого дома отметил, что его беспокоят коррупционеры, ведь Штаты выделяют помощь нашей стране, передает Reuters.
"Соединенные Штаты дают стране много денег. И я не хотел бы давать деньги стране, которая коррумпирована... Мне не нравится, когда моя страна остается в дураках", – ответил раздражено Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии.
Дональд Трамп
Как сообщал OBOZREVATEL:
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Также Сенат США намерен рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.
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