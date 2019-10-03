Трамп об Украине: я бы не хотел давать деньги коррумпированной стране

Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время телефонной беседы с лидером Украины Владимиром Зеленским обсуждал борьбу с коррупцией.

Глава Белого дома отметил, что его беспокоят коррупционеры, ведь Штаты выделяют помощь нашей стране, передает Reuters.

"Соединенные Штаты дают стране много денег. И я не хотел бы давать деньги стране, которая коррумпирована... Мне не нравится, когда моя страна остается в дураках", – ответил раздражено Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии.

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!