Трамп назвал Украину "каким-то местом": видеофакт

Президент США Дональд Трамп назвал Украину "каким-то местом" и сказал, что его адвокат Рудольф Джулиани, которые несколько дней провел в Киеве, привез много ценной информации.

Соответствующее заявление американский лидер сделал перед журналистами в субботу, 7 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я просто знаю, что он вернулся из какого-то места. Он говорит, что у него много хорошей информации. Я еще не говорил с ним об этих данных", – выразился Трамп.

Он рассказал, что Джулиани должен поделится результатами визита с генеральным прокурором и Конгрессом. "Я слышал, что он много что нашел", – добавил Трамп.

President Trump on Rudy Giuliani: "I just know that he's come back from some place.. He says he has a lot of good information. I have not spoken to him about that information yet." pic.twitter.com/46sB0nOwx8