Главная Новости
8 декабря • обновлено в 19:03
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Трамп назвал Украину "каким-то местом": видеофакт

4.9т
Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп назвал Украину "каким-то местом" и сказал, что его адвокат Рудольф Джулиани, которые несколько дней провел в Киеве, привез много ценной информации.

Соответствующее заявление американский лидер сделал перед журналистами в субботу, 7 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я просто знаю, что он вернулся из какого-то места. Он говорит, что у него много хорошей информации. Я еще не говорил с ним об этих данных", – выразился Трамп.

Новости
Трамп "назначил" Зеленского новым президентом России: видео конфуза

Трамп назвал Украину "каким-то местом"

Трамп назвал Украину "каким-то местом"

delo.ua

Он рассказал, что Джулиани должен поделится результатами визита с генеральным прокурором и Конгрессом. "Я слышал, что он много что нашел", – добавил Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джулиани приехал в Киев 4 декабря. Он пробыл в украинской столице 3 дня и успел встретиться с многими чиновниками.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Импичмент Трампа" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Рудольф Джулиани
Место
США
Поделиться в Facebook
17
Комментарии
34
94
Смешно
6
Интересно
1
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Ключевое слово было гадюшник, это просто скрыли,а в целом звучало так, гадюшная усра-ина.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Клоака ))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Ахахаха ахахаха аххахахха!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги