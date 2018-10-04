Топ-пропагандист Кремля пригрозил проклятием Патриарху Варфоломею

Главный пропагандист России Владимир Соловьев высокомерно заявил, что Российская православная церковь может проклясть Вселенского Патриарха Варфоломея за "раскол" в Украине, под которым она подразумевает предоставление стране Томоса об автокефалии.

Столь дерзко рупор Кремля отреагировал на заявление украинского политолога Вячеслава Ковтуна о том, что Константинополь наложит проклятие на иерархов РПЦ за ложь о подкупе Варфоломея. Перепалка между ними произошла в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Ой-ой-ой! Как все испугались! А мы его проклянем, если надо, а что такого? Как раскольника. Константинопольский патриарх: Константинополя нет, Византию потерял и о чем-то рассуждает. Сидит на Фанаре и рассуждает", — едко высказался Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одиозный депутат нелегитимной Госдумы РФ Владимир Жириновский отличился новым маразматичным заявлением об Украине, заявив, что она якобы ведет весь мир к сатане и за это ее проклянут все будущие поколения.