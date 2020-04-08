Только не в мае: в Италии назвали сроки снятия карантина из-за коронавируса

В Италии исключили возможность снятия карантина из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в начале мая.

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Об этом заявил министр по региональным вопросам Франческо Бочча, передает La Repubblica. Чиновник пояснил, что 7 апреля в Италии зафиксировали менее тысячи новых случаев заражения.

"Вчера, спустя несколько дней, я вздохнул с облегчением, цифры заражения пошли на спад, однако этого недостаточно", – отметил он.

COVID-19 в Италии

Также министр не допускает, что 4 мая снимут карантин: "Нереально давать даты, это было бы неправильно. Степень риска заражения будет определять сроки".

Советник министра здравоохранения, вирусолог Вальтер Ричкарди добавил, что даже в случае снижения карантинных мер нужно будет соблюдать осторожность.

"Все, кто недооценивает этот вирус, подвергаются огромной беде. Они думают, что ситуация находится под контролем, но это не так. Я убежден, что даже те страны, которые смягчат меры после Пасхи, будут пристально следить за ситуацией. Пока у нас нет определенного лекарства или вакцины, мы должны быть очень осторожными", – отметил врач.

Карта заражения в Италии СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом в мире заразились уже почти 1,5 миллиона человек.

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