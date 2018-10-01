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Тихий ужас: в России поймали рыбу с человеческими зубами. Видео монстра

1.8тЧитать материал на украинском

В российском Зеленограде (административный округ России) выловили рыбу паку из подсемейства пираньевых с человеческими зубами. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Видео очевидцы выложили в сети. "Вот такой вот улов у нас в Зеленограде на озере Школьном", - говорит автор.

При этом он демонстрирует и вправду человеческие зубы рыбы.

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Паку - южноамериканская пресноводная рыба, обитающая в большинстве рек в бассейнах Амазонки и Ориноко низменности Амазония. Паку использует его зубы, главным образом, чтобы измельчить орехи и фрукты, но иногда они также едят другую рыбу и беспозвоночных.

Тихий ужас: в России поймали рыбу с человеческими зубами. Видео монстра

Как сообщал OBOZREVATEL, в Севастополе рыбаки выловили из Черного моря на внешнем рейде бухты Омега фугу – одну из самых ядовитых рыб в мире.

Место
РоссияМосква
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Ivanoff Gennadiy
Ivanoff Gennadiy
Это мутировавший лапоть (кацап обыкновенный). Вследствие постоянного просмотра ПутенТВ, мозги кацапа плавно превратились в зубы, которых у него отродясь не было. И кацап перебрался жить в свою обычную среду - болото. Это будущее каждого кацапа. Правда, некоторые могут мутировать в лягушку.
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Попова Марина
Попова Марина
Это фейк. Рыба после дефростации.
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