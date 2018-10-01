Тихий ужас: в России поймали рыбу с человеческими зубами. Видео монстра

В российском Зеленограде (административный округ России) выловили рыбу паку из подсемейства пираньевых с человеческими зубами. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Видео очевидцы выложили в сети. "Вот такой вот улов у нас в Зеленограде на озере Школьном", - говорит автор.

При этом он демонстрирует и вправду человеческие зубы рыбы.

Паку - южноамериканская пресноводная рыба, обитающая в большинстве рек в бассейнах Амазонки и Ориноко низменности Амазония. Паку использует его зубы, главным образом, чтобы измельчить орехи и фрукты, но иногда они также едят другую рыбу и беспозвоночных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Севастополе рыбаки выловили из Черного моря на внешнем рейде бухты Омега фугу – одну из самых ядовитых рыб в мире.