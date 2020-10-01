Тихановская захотела помощи Путина и назвала его "мудрым"
Тихановская заявила, что соседние страны пока не выявляли желания выступить посредниками урегулирования ситуации
Она предложила Макрону пригласить Путина для переговоров
По ее мнению, он "мудрый руководитель"
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская поддержала идею того, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон вел диалог с Владимиром Путиным относительно ситуации в Беларуси.
Об этом она заявила в интервью французской радиостанции RTL. При этом Тихановская уточнила, что оппозиция пока не получала сигналов о желании соседних стран выступить в качестве посредников урегулирования ситуации в стране.
"Мы всегда говорили, что по-прежнему открыты к диалогу. Мы хотели бы, чтобы соседние страны в первую очередь были посредниками в этих переговорах с властями. Было бы замечательно, если бы президент Макрон мог пригласить, например, господина Путина участвовать и выступить в качестве посредника на этих переговорах", – сказала она.
Тихановская добавила, что Макрон во время встречи с ней показал хорошее понимание ситуации в Беларуси.
Напомним, ранее Тихановская назвала президента Путина "мудрым руководителем" и выразила сожаление, что он поддержал Александра Лукашенко, а не белорусский народ. "Все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится, — это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России, я имею в виду белорусский народ. Мы дружественные страны, мы хотим такими оставаться", – сказала она в интервью РБК.
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