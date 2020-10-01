Тихановская захотела помощи Путина и назвала его 'мудрым'

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская поддержала идею того, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон вел диалог с Владимиром Путиным относительно ситуации в Беларуси.

Об этом она заявила в интервью французской радиостанции RTL. При этом Тихановская уточнила, что оппозиция пока не получала сигналов о желании соседних стран выступить в качестве посредников урегулирования ситуации в стране.

"Мы всегда говорили, что по-прежнему открыты к диалогу. Мы хотели бы, чтобы соседние страны в первую очередь были посредниками в этих переговорах с властями. Было бы замечательно, если бы президент Макрон мог пригласить, например, господина Путина участвовать и выступить в качестве посредника на этих переговорах", – сказала она.

Тихановская добавила, что Макрон во время встречи с ней показал хорошее понимание ситуации в Беларуси.

Напомним, ранее Тихановская назвала президента Путина "мудрым руководителем" и выразила сожаление, что он поддержал Александра Лукашенко, а не белорусский народ. "Все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится, — это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России, я имею в виду белорусский народ. Мы дружественные страны, мы хотим такими оставаться", – сказала она в интервью РБК.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил убеждение, что нелегитимному президенту Беларуси Александру Лукашенко нужно добровольно уйти с поста.

Ранее Макрон призвал Европейский Союз поддержать мирные протесты граждан Беларуси.