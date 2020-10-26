Тихановская официально объявила "народную забастовку" в Беларуси
Она отметила, что срок выполнения "народного ультиматума" вышел
Оппозиционерка надеется, что частный бизнес поддержит инициативу
Тихановская также призвала поддержать работников заводов
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 26 октября официально объявила о начале "народной забастовки" в Беларуси.
Заявление опубликовали на ее официальной странице в Telegram. Тихановская подчеркнула, что срок выполнения "народного ультиматума" вышел.
По ее словам, забастовка – это следующий шаг беларусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам.
"Беларусы знают: 26 октября главная работа – показать, что никто не будет работать на режим. Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтёры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать", – отметила Тихановская.
Оппозиционерка выразила уверенность, что частный бизнес, религиозные общины, культурные и спортивные деятели, айтишники поддержат бастующих и остановят свою работу на день.
"Ведь забастовка госпредприятий – это рычаг экономического давления. А забастовка частных компаний – проявление солидарности каждого с каждым, и это не менее важно", – пояснила она.
Тихановская призвала поддержать работников МАЗ, ГродноАзот, МТЗ, МЗКТ, Нафтана, Беларуськалия и других заводов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к самопровозглашенному президенту страны Лукашенко и дала ему 13 дней, чтобы выполнить три требования.
Позже Тихановская заявила, что верит в успех "Народного ультиматума". По ее мнению, дедлайн, выставленный Лукашенко, в любом случае не ослабляет позицию белорусского народа и его волю.
В последний день "ультиматума", 25 октября, люди в разных городах Беларуси вышли на протесты в его поддержку. При этом в Минск начали стягивать спецтехнику – на опубликованных в сети снимках со столицы страны была видна колона военной техники, а также ограждения, которые устанавливали люди в форме на Октябрьской площади.