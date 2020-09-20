Тихановская – о Беларуси и России: мы не хотим ни с кем ссориться

Тихановская выразила сожаление, что Путин поддержал Лукашенко, а не белорусский народ
По ее словам, президент России "мудрый руководитель"
Оппозиционерка заверила, что белорусский протест никак не касается ни Путина, ни Украины, ни любых других стран
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская считает Россию дружественной страной.
В интервью РБК она выразила сожаление, что президент РФ Владимир Путин поддержал Александра Лукашенко, а не белорусский народ.
"Это его решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем. Но мы всегда открыты, наш координационный совет всегда открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями Российской Федерации", – заверила Тихановская.
По ее словам, все-таки Путин "мудрый руководитель".
"Он же понимает, что все, что говорится, – это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России, я имею в виду белорусский народ. Мы дружественные страны, мы хотим такими оставаться", – подчеркнула оппозиционерка.
При этом она выразила желание, чтобы их борьбу все-таки поддержали все страны.
"Потому что мы боремся за право выбирать, с кем мы хотим строить нашу страну. Это не прозападная и не пророссийская борьба, это выступления против одного человека, к которому наши люди потеряли доверие, уважение и с кем мы не хотим больше ни жить, ни работать. Это никак не касается ни господина Путина, ни Украины, ни любых других стран", – добавила Тихановская.
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября Тихановская обратилась к Путину из-за его встречи с Лукашенко.
"Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом", – сказала она.
9 сентября оппозиционерка записала видеообращение к россиянам, в котором призвала не верить пропаганде. Также она заверила, что протесты в ее стране никоим образом и никогда не были нацелены против России.