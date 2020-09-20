Тихановская – о Беларуси и России: мы не хотим ни с кем ссориться

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская считает Россию дружественной страной.

В интервью РБК она выразила сожаление, что президент РФ Владимир Путин поддержал Александра Лукашенко, а не белорусский народ.

"Это его решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем. Но мы всегда открыты, наш координационный совет всегда открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями Российской Федерации", – заверила Тихановская.

По ее словам, все-таки Путин "мудрый руководитель".

"Он же понимает, что все, что говорится, – это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России, я имею в виду белорусский народ. Мы дружественные страны, мы хотим такими оставаться", – подчеркнула оппозиционерка.

При этом она выразила желание, чтобы их борьбу все-таки поддержали все страны.

"Потому что мы боремся за право выбирать, с кем мы хотим строить нашу страну. Это не прозападная и не пророссийская борьба, это выступления против одного человека, к которому наши люди потеряли доверие, уважение и с кем мы не хотим больше ни жить, ни работать. Это никак не касается ни господина Путина, ни Украины, ни любых других стран", – добавила Тихановская.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября Тихановская обратилась к Путину из-за его встречи с Лукашенко.

"Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом", – сказала она.

9 сентября оппозиционерка записала видеообращение к россиянам, в котором призвала не верить пропаганде. Также она заверила, что протесты в ее стране никоим образом и никогда не были нацелены против России.