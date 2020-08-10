Тихановская назвала себя победителем и пригрозила Лукашенко "началом конца"

Главная конкурентка Лукашенко Тихановская назвала себя победительницей выборов
Она заявила, что жертвы силовых противостояний во время протестов станут "началом конца" действующей власти
В штабе Тихановской потребовали мирной передачи власти
Светлана Тихановская назвала себя победителем выборов. Наша Ніва
Главная конкурентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах президента Беларуси. По ее словам, если информация о погибших в ходе протестов подтвердится, то это станет "началом конца" нынешней власти.
Вместе с тем на пресс-конференции 10 августа она подчеркнула, что не рассчитывала на жесткую реакцию властей на протесты и что силовое решение конфликта после выборов недопустимо. Кандидат в президенты Беларуси добавила, что выступает за мирные перемены в своей стране.
В штабе Тихановской ее поддержали в этом и заявили, что настаивают на мирной передачи власти. Кроме того, соратники конкурентки Лукашенко не исключили новых протестов в Беларуси.
Более того, глава штаба Тихановской Мария Колесникова заверила, что их команда готова к долговременному противостоянию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, в президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Он набрал 80,23% голосов. Его главная конкурентка Светлана Тихановская – всего 9,9%.
Штаб Тихановской не признал объявленные ЦИК результаты голосования.
Лукашенко после выборов выступил с первым обращением. Он заявил, что политика должна быть одна – люди.