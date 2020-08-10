Тихановская назвала себя победителем и пригрозила Лукашенко "началом конца"

Главная конкурентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах президента Беларуси. По ее словам, если информация о погибших в ходе протестов подтвердится, то это станет "началом конца" нынешней власти.

Вместе с тем на пресс-конференции 10 августа она подчеркнула, что не рассчитывала на жесткую реакцию властей на протесты и что силовое решение конфликта после выборов недопустимо. Кандидат в президенты Беларуси добавила, что выступает за мирные перемены в своей стране.

В штабе Тихановской ее поддержали в этом и заявили, что настаивают на мирной передачи власти. Кроме того, соратники конкурентки Лукашенко не исключили новых протестов в Беларуси.

Более того, глава штаба Тихановской Мария Колесникова заверила, что их команда готова к долговременному противостоянию.

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