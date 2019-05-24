Расплакалась и ушла: Тереза Мэй объявила дату отставки. Полное видео выступления

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня с поста лидера Консервативной партии страны.

Это означает, что она покинет и пост премьера. Ее преемник во главе партии должен быть выбран уже на следующей неделе. Во время своей речи Мэй расплакалась и ушла.

"Скоро я покину пост, ставший делом и честью моей жизни. Вторая в истории женщина-премьер — но, конечно, не последняя. Я делаю это не с обидой, а с большой и искренней благодарностью за возможность служить стране, которую люблю", — завершила она.

Мэй продолжит исполнять обязанности премьер-министра Великобритании до того, как будет найдена другая кандидатура на этот пост. Именно новому премьер-министру придется заняться Brexit.

Тереза Мэй расплакалась

Тереза Мэй расплакалась

Трогательный момент попал на видео.

Полное видео прощальной речи премьера Британии:

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Как известно, во вторник, 21 мая, правительство Великобритании одобрило поправки к соглашению о Brexit, инициированные Мэй. Они призваны помочь утвердить документ в парламенте за счет компромисса с интересами лейбористов.

При этом, некоторые из противников плана Мэй уже заявили о том, что не поддержат в парламенте новые поправки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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