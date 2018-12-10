Тело расчленяли пилой: появились последние слова зверски убитого Хашогги

СМИ опубликовали последние слова убитого в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Так, собеседник телеканала CNN лично слушал аудиозапись расправы над журналистом. "Я не могу дышать!" — сказал он перед самой смертью.

После этого на аудиозаписи были слышны звуки борьбы, а затем расчленения тела журналиста пилой. И, как утверждает источник, стенограмма позволяет понять о серии телефонных звонков во время убийства.

Джамаль Хашогги TUT.by

Турецкие чиновники считают, что звонки были сделаны высокопоставленным чиновникам в Эр-Рияде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джамаль Хашогги – колумнист американского издания The Washington Post, который выступал с критикой саудовского правительства и принца Мухаммеда. Он числился без вести пропавшим после того, как зашел в здание консульства в Стамбуле 2 октября. Позже появилась информация, что он был жестоко убит на территории диппредставительства. Есть версия, что его растворили в кислоте.

Ранее предположили, что расчлененное тело Хашогги могло быть вывезено из Турции в чемоданах.

Правоохранители нашли фрагменты тела журналиста в колодце на территории консульства.

В ЦРУ уверены, что именно принц Саудовской Аравии отдал приказ о ликвидации неугодного оппозиционера.