"Там нет гражданской войны!" Россиянин разнес пропагандистов Путина из-за Украины

Российский политолог Андрей Окара публично пристыдил топ-пропагандистов Кремля за распространение фейков о "гражданской" войне в Украине.

Он напомнил им, что террористов "Л/ДНР" поддерживает Россия, и поэтому на Донбассе до сих пор идут боевые действия. Бурный спор по этому вопросу разгорелся в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Российское телевидение Скриншот видео

Он начался с того, что ведущий передачи Евгений Попов обвинил Окару в клевете и непонимании сути вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Судя по тому, что вы здесь несете, вы никогда не были на линии фронта и на донбасской "гражданской" войне!" – выкрикнул рупор Кремля, однако встретил решительный отпор.

"Во-первых, да, я не был на "гражданской" войне на Донбассе, потому что там нет гражданской войны! Потому что это донецкая хунта, военные преступники! Они прикрываются еще поддержкой нашей страны, что вообще ужасно и отвратительно", – эмоционально ответил Попову Окара.

После этого в перепалку включилась и вторая ведущая программы, скандальная Ольга Скабеева, которая начала обвинять своего оппонента в циничном отношении к пособникам оккупантов и коллаборационистам.

"Кто вы такой, чтобы говорить за людей, что это хунта донецкая?! Люди поддерживают свою власть, обращаются к этой власти за помощью!" – вскипела скандальная пропагандистка.

Российское телевидение Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Окара заявил, что из-за разрыва связей с Украиной Россия обречена на полную изоляцию и существование как упадочническое государство.

Также он вывел из себя путинского пропагандиста Евгения Попова правдивыми словами о преступном коммунистическом режиме, на совести которого лежат миллионы человеческих жизней.

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