"Мы близко!" Всплыло видео с угрозами убитого Сулеймани Трампу

В сети всплыло видео, на котором убитый в результате ракетного удара США генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани угрожал американскому президенту Дональду Трампу.

Ролик опубликовал советник премьер-министра Израиля по вопросам социальных медиа Хананья Нафтали (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах Сулеймани перед полным залом пригрозил: "Помните, мы близко в тех местах, где вы даже не представляете!"

Нафтали сыронизировал: "Теперь Сулеймани получил то, чего даже не мог представить".

Qassem Soleimani once threatened President Trump: "We are near you in places that you can't even imagine."



Now Qassem Soleimani received what he never imagined.



Via @Imamofpeace pic.twitter.com/IIanJdW2Gl