Главная Новости
3 января • обновлено в 21:23
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Мы близко!" Всплыло видео с угрозами убитого Сулеймани Трампу

2.8т
Читать материал на украинском

В сети всплыло видео, на котором убитый в результате ракетного удара США генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани угрожал американскому президенту Дональду Трампу.

Ролик опубликовал советник премьер-министра Израиля по вопросам социальных медиа Хананья Нафтали (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах Сулеймани перед полным залом пригрозил: "Помните, мы близко в тех местах, где вы даже не представляете!"

Новости
"Виновен в гибели миллионов!" Трамп пояснил убийство генерала Сулеймани

Всплыло видео с угрозами убитого Сулеймани Трампу

Всплыло видео с угрозами убитого Сулеймани Трампу

Страна

Нафтали сыронизировал: "Теперь Сулеймани получил то, чего даже не мог представить".

Как сообщал OBOZREVATEL, западные СМИ называли Сулеймани командиром в тени. Он был очень тихим и неприметным, однако пользовался невероятным влиянием на солдат на Ближнем Востоке. По словам очевидцев, когда генерал входил в комнату, все думали только о нем.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Убийство генерала Сулеймани" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Персоны
Касем Сулеймани Дональд Трамп
Место
Иран
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
6
5
Смешно
2
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Олесь Андрій
Олесь Андрій
Путін ще живий тому,що цього хочуть Дехто із сильних центрів впливу?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Южный Гарик
Южный Гарик
Где в, его фразе угроза Трампу? Или обоз вместе с кастрюлями решили в очередной раз лизнуть зад хозяина?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Южный Гарик, вот это ваше "или" было совершенно напрасно! ну шо сделаешь, сучность такая!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги