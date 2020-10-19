Студенты продали террористу информацию об учителе, которого обезглавили в Париже
Террорист обезглавил учителя в Париже за то, что он показывал карикатуру на пророка Мохаммеда
В рамках расследования теракта полиция задержала нескольких студентов
Как выяснилось, террорист заплатил им за данные о жертве
Подозреваемый в убийстве французского учителя Самюэля Пати – Абдулак Анзоров заплатил студентам деньги в обмен на информацию о своей жертве.
Всего правоохранители задержали 15 человек в рамках расследования теракта. Среди них – четверо студентов, пишет Le Parisien.
В свою очередь Le Monde отмечает, что Анзоров предложил несколько сотен евро студентам колледжа в обмен на информацию, которая позволила ему идентифицировать учителя.
По данным BFMTV, террорист также связывался с отцом одной учениц колледжа и активистом-исламистом Абдельхакимом Сефриви. Они оба осудили учителя за то, что тот показал карикатуры на пророка Мухаммеда на своем уроке. Мужчин задержали.
Национальная траурная церемония в память о Пати намечена на среду, она пройдет в Сорбонне.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин (27 км от Парижа) возле местной школы 18-летний подросток чеченского происхождения Абдулак Анзоров, выкрикивая исламистские лозунги, обезглавил человека.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал преступление – терактом.
Жертва – учитель истории и географии – показывал своим ученикам карикатуры на Мухаммеда во время урока свободы слова.
Террорист находился на месте преступления, когда его заметили полицейские. Им он угрожал ножом, а затем сбежал. Через некоторое время полицейские обнаружили его в соседнем городе Эраньи и выпустили в подозреваемого несколько пуль. Он скончался от ранений.
Перед убийством учителя террорист опубликовал в Twitter фото его отрезанной головы. Также он обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что "казнил одну из ваших адских гончих, которая посмела принизить Мухаммеда". Сейчас аккаунт преступника заблокирован.
Во Франции 18 октября состоялись массовые акции, во время которых граждане почтили память учителя истории Самюэля Пати,