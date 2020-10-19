Студенты продали террористу информацию об учителе, которого обезглавили в Париже

Подозреваемый в убийстве французского учителя Самюэля Пати – Абдулак Анзоров заплатил студентам деньги в обмен на информацию о своей жертве.

Всего правоохранители задержали 15 человек в рамках расследования теракта. Среди них – четверо студентов, пишет Le Parisien.

В свою очередь Le Monde отмечает, что Анзоров предложил несколько сотен евро студентам колледжа в обмен на информацию, которая позволила ему идентифицировать учителя.

По данным BFMTV, террорист также связывался с отцом одной учениц колледжа и активистом-исламистом Абдельхакимом Сефриви. Они оба осудили учителя за то, что тот показал карикатуры на пророка Мухаммеда на своем уроке. Мужчин задержали.

Национальная траурная церемония в память о Пати намечена на среду, она пройдет в Сорбонне.

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