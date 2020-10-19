Студенты продали террористу информацию об учителе, которого обезглавили в Париже

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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  • Террорист обезглавил учителя в Париже за то, что он показывал карикатуру на пророка Мохаммеда

  • В рамках расследования теракта полиция задержала нескольких студентов

  • Как выяснилось, террорист заплатил им за данные о жертве

Место убийства учителя в Париже

Подозреваемый в убийстве французского учителя Самюэля Пати – Абдулак Анзоров заплатил студентам деньги в обмен на информацию о своей жертве.

Всего правоохранители задержали 15 человек в рамках расследования теракта. Среди них – четверо студентов, пишет Le Parisien.

В свою очередь Le Monde отмечает, что Анзоров предложил несколько сотен евро студентам колледжа в обмен на информацию, которая позволила ему идентифицировать учителя.

По данным BFMTV, террорист также связывался с отцом одной учениц колледжа и активистом-исламистом Абдельхакимом Сефриви. Они оба осудили учителя за то, что тот показал карикатуры на пророка Мухаммеда на своем уроке. Мужчин задержали.

Национальная траурная церемония в память о Пати намечена на среду, она пройдет в Сорбонне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин (27 км от Парижа) возле местной школы 18-летний подросток чеченского происхождения Абдулак Анзоров, выкрикивая исламистские лозунги, обезглавил человека.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон назвал преступление – терактом.

  • Жертва – учитель истории и географии – показывал своим ученикам карикатуры на Мухаммеда во время урока свободы слова.

  • Террорист находился на месте преступления, когда его заметили полицейские. Им он угрожал ножом, а затем сбежал. Через некоторое время полицейские обнаружили его в соседнем городе Эраньи и выпустили в подозреваемого несколько пуль. Он скончался от ранений.

  • Перед убийством учителя террорист опубликовал в Twitter фото его отрезанной головы. Также он обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что "казнил одну из ваших адских гончих, которая посмела принизить Мухаммеда". Сейчас аккаунт преступника заблокирован.

  • Во Франции 18 октября состоялись массовые акции, во время которых граждане почтили память учителя истории Самюэля Пати,

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