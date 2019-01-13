Страна НАТО построит остров у границ России: что известно

Польша планирует создать искусственный остров в Калининградском заливе. Сооружение должно помочь обеспечению безопасности в регионе.

Об этом сообщило издание Onet, со ссылкой на правительственную тендерную документацию. Остров будет возведен в польских территориальных водах. Для его создания собираются использовать грунт, полученный при строительстве судоходного канала через Балтийскую косу.

Предполагается, что высота острова составит 2-3 метра над уровнем моря, длина – около двух километров, ширина – один километр. Его строительство оценивается в 880 млн злотых.

Это сооружение является частью программы создания водного пути, который соединит Калининградский и Гданьский залив. Планы Польши нацелены на обеспечение безопасности государства и его обороноспособности в этом регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда поддержал санкции против России, связанные со строительством газопровода "Северный поток-2". Он также призвал усилить экономическое давление на РФ.

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