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''Становится антирусской!'' Затулин признался, как Томос ПЦУ ударил по России

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Одиозный депутат нелегитимной Государственной думы Константин Затулин заявил, что создание в Украине поместной православной церкви поставило крест на идее о "братских народах".

Он считает, что этот исторический шаг дал украинскому народу повод отказаться не только от межгосударственного общения со страной-агрессором, но и от ментальных связей с ней. Своим беспокойством по этому поводу Затулин поделился в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Константин Затулин

Константин Затулин

Скриншот видео

"Очень серьезные начинания Петра Порошенко, которые в перспективе, если они будут развиваться, приведут к очень серьезным последствиям. Хотя бі речь идет о попытке разрушить общее православие русское и украинское. И попытки на самом деле осуществляемые сделать Украину уже не просто антироссийской, а антирусской страной. Ведь об этом идет речь! Она из антироссийской превращается в антирусскую!" — нервно отметил российский депутат.

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Константин Затулин

Константин Затулин

zatulin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Затулин заявил, что Россию устроила бы только такая новая власть Украины, которая превратила бы ее в федерацию. Вместе с тем, он признал, что такое развитие событий, о котором мечтает Кремль, маловероятно.

Критикуя стремление Украины получить автокефальную церковь, скандальный политик проговорился о том, что Кремль мечтает о полном уничтожении украинского народа и о захвате его территорий.

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Темы
российская пропагандаПравославная церковь Украины
Место
Россия
Теги
Государственная Дума РоссииНовости России
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