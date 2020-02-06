Стало известно, как в США отговаривали Трампа не блокировать помощь Украине

Решение президента США Дональда Трампа, после скандального телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским, заблокировать военную помощь для Киева стало шокирующим для американских чиновников.

Поскольку на то время они работали над ускорением поставки новой партии противотанковых ракет Javelin для украинской армии и уже подтвердили, что Украина заслуживала получить их оружие. Об этом со ссылкой на электронные письма и другие внутренние документы пишет CNN.

"Решение всколыхнуло американское правительство на много недель. Чиновники были чрезвычайно встревожены задержкой по приказу Отдела по вопросам управления и бюджета. Они говорили, что помощь для Украины была "под серьезным риском" и ставили под сомнение законность такого шага", – говорится в сообщении.

Пентагон отговаривал Трампа не блокировать поставку Javelin Украине

Отмечается, что в электронном письме к министру обороны США Марку Эсперу один из его главных подчиненных высказывал беспокойство по поводу взглядов Трампа, который говорил, что США должны "прекратить оказывать помощь в сфере безопасности" Украине.

"Чиновники американского Минобороны надеялись, что Эспер сможет убедить президента отказаться от таких планов. Свои аргументы в пользу сохранения помощи для Украины они выразили на брифинге, их вскоре передали и Трампу – во время встречи в Белом доме в августе", – пишет CNN.

По данным издания, все документы не помечены как секретные. Среди них есть электронное письмо за 15 июля от чиновника Минобороны США Лауры Купер, которая давала показания в Палате представителей по поводу импичмента. Ее письмо было адресовано директору Управления военного сотрудничества Пентагона Чарльзу Хуперу.

"Купер просила о помощи в ускорении передачи ракет Javelin Украине, чтобы выполнить общие ожидания Дональда Трампа и Владимира Зеленского о поставке на следующий месяц. Письмо указывает на то, что условия были в норме. А учитывая крепкие отношения США и Украины военные хотели ускорить процесс передачи оружия", – утверждают расследователи.

Однако уже через три дня после того план резко изменился – отдел по вопросам управления и бюджета Палаты представителей США объявил, что приостанавливает исполнение распоряжения Конгресса о выделении 115 миллионов долларов иностранной военной помощи.

Также подчеркивается, что там даже говорили о возможном блокировании всех фондов для помощи в сфере безопасности. Однако, кроме украинской программы ни одну другую никто не заморозил.

"Того же дня Госдепартаменту и Пентагону сообщили о решении Трампа заморозить почти 400 миллионов долларов помощи для Украины", – подытоживает CNN.

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 июля стало известно, что сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает $300 млн (7,8 млрд грн) военной помощи Украине. Из этой суммы $100 млн доступны для летального вооружения.

29 августа президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

Позже стало известно, что Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

С сентября по ноябрь 2019 года Украина уже получила от США имущество и услуги в рамках военной помощи на сумму 43 млн долларов.

Как стало известно, Трамп лично приказал отобрать у Украины военную помощь.

Белый дом в бюджете на 2021 год сохранит размер военной помощи Украине, который предоставлялся нашей стране ранее.

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