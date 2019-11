США выходят из важного международного договора: что об этом известно

США решили выйти из Парижского соглашения по климату.

Процедура официально началась в понедельник, 4 ноября, о чем сообщил госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

"США гордятся тем, что являются мировыми лидерами по сокращению любых выбросов в атмосферу, укреплению способности сопротивляться неблагоприятным условиям среды, росту экономики и обеспечению энергией наших граждан", – написал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о планах выйти из Договора еще в 2017 году, нарвавшись на критику международных партнеров.

Парижское соглашение обязывало Штаты сократить к 2025 году выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с показателями 2005 года.

