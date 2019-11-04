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5 ноября • обновлено в 02:17
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США выходят из важного международного договора: что об этом известно

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США решили выйти из Парижского соглашения по климату.

Процедура официально началась в понедельник, 4 ноября, о чем сообщил госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

"США гордятся тем, что являются мировыми лидерами по сокращению любых выбросов в атмосферу, укреплению способности сопротивляться неблагоприятным условиям среды, росту экономики и обеспечению энергией наших граждан", – написал он.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о планах выйти из Договора еще в 2017 году, нарвавшись на критику международных партнеров.

Парижское соглашение обязывало Штаты сократить к 2025 году выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с показателями 2005 года.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что США грозит катастрофа из-за глобального потепления.

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Персона
Майк Помпео
Место
США
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