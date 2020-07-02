За минувшие сутки, 1 июля, в США официально зарегистрировали более 50 тысяч новых случаев заражения COVID-19, что стало рекордом в стране с начала пандемии.

Об этом говорят данные на портале Worldometers, который публикует данные о распространении коронавируса в мире.

Так, за сутки в Штатах прирост заболевших составил чуть более 51 тыс. человек. Рекорды были установлены в таких штатах: Калифорния (+9,7 тыс.), Техас (+8 тыс.), Флорида (+6,5 тыс.) и Аризона (+5 тыс.).

США установили новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 Worldometers

Общее число заразившихся американцев состоянием на 2 июля составило почти 2,8 млн человек. Умерли – почти 131 тыс. человек, выздоровели – более 1,6 млн.

США установили новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 Worldometers

Напомним, что по состоянию на четверг, 2 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 10,8 млн. За предыдущие сутки было выявлено 196,9 тыс. новых инфицированных, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в США также зарегистрировали рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки – более 47 тысяч.