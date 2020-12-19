США захотели закрыть последние консульства в России

Администрация действующего президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении закрыть два последних консульства страны в Российской Федерации.

Речь идет о прекращении деятельности американского представительства во Владивостоке, а также временном приостановлении работы такового в Екатеринбурге. Как сообщает Associated Press, ссылаясь на текст уведомления от Госдепартамента, документ был отправлен Конгрессу еще 10 декабря, но информация не получила особого внимания.

Отмечается, что это произошло за три дня до появления в обществе новостей о предполагаемом крупном вторжении российских хакеров в правительственные и частные компьютерные системы США. Это вызвало серьезные опасения относительно кибербезопасности.

В уведомлении Конгресса поясняют, что закрытие дипведомств связано с ограничениями, которые были введены российскими властями еще в 2017 году, – на количество американских дипломатов, которым разрешено работать в стране.

"Эти шаги являются ответом на текущие кадровые проблемы американского представительства США в России в связи с введенным в 2017 году ограничением персонала на миссию США и, как следствие, тупиковой ситуацией с РФ из-за дипломатических виз", – говорится в сообщении.

После закрытия двух консульств единственным дипломатическим центром США в России останется посольство в Москве.

Подчеркивается, что РФ распорядилась о закрытии консульства США в Санкт-Петербурге в 2018 году после того, как американцы приказали закрыть российское консульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего российского шпиона в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери.

Что будет после такого шага к разрыву отношений США и России:

консульство во Владивостоке было временно закрыто в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, и сотрудники уже начали вывозить оттуда оборудование , документы и другие предметы;

в консульствах во Владивостоке и Екатеринбурге работают 10 американских дипломатов и 33 местных сотрудника ;

точные сроки закрытия этих дипведомств еще не определены. Известно, что американский персонал переведут в посольство в Москве, а местных жителей уволят ;

по оценкам ведомства, окончательное закрытие консульства во Владивостоке позволит сэкономить $3,2 миллиона в год;

вместе с тем закрытие консульств оставит США без дипломатического представительства на огромной территории России – повсюду к востоку от Москвы – и якобы создаст серьезные неудобства для американских путешественников на Дальнем Востоке РФ, а также для россиян в этом регионе, желающих получить визы для въезда в США, поскольку все консульские услуги будут осуществляться из посольства Москвы.

Напомним, что в октябре 2017 года в Сан-Франциско (США) со зданий консульства России были сорваны флаги. Россияне назвали это "позорным событием".

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