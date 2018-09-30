США приготовили серьезный инструмент против России – дипломат о деле Скрипалей

Дело об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери будет иметь очень большие последствия для Кремля, Запад готовит "серьезный инструмент" влияния на РФ.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. По его словам, уже сейчас можно наблюдать "достаточно жесткую реакцию и Великобритании, и что самое главное – Соединенных Штатов".

"Они еще в начале 90-х приняли в Конгрессе резолюцию, которая обязывает, которая требует от исполнительной власти применения очень жестких санкций. Они применяются в два этапа. Первый этап мы прошли, через период, определенный в законодательстве, наступает момент применения следующих санкций", - заявил экс-глава МИД.

По его словам, новые санкции – "это очень и очень серьезный инструмент, более серьезного инструмента, наверное, в мире не существует".

"Так что в данном случае Россия будет ощущать усиление давления на себя уже не просто в политическом измерении, а и в чисто экономическом. Это приведет к еще большей изоляции России на международной арене", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в правительстве США заявили, что к ближайшему окружению президента РФ Владимира Путина будут применены новые санкции, если Москва будет вести "злонамеренную" деятельность на мировой арене.