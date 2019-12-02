США предупредили Европу об опасности Кремля

США намерены продолжать сотрудничество с Европейским Союзом в вопросах противодействия общим угрозам, которые исходят в том числе и от России.

Об этом заявил госсекретарь страны Майк Помпео. Его цитирует сайт Госдепартамента США.

В частности, свое обращение он адресовал руководству Евросоюза: обновленному составу Еврокомиссии и новому главе СЕ Шарлю Мишелю.

США предупредили Европу о российской угрозе

"США с нетерпением ждут работы с новой командой лидеров, чтобы продолжить работать над нашими общими целями. Они включают в себя усиление торговых связей, движение к энергетической независимости Европы и совместное противостояние угрозам нашей безопасности и демократическим ценностям, исходящим, в том числе, от России, коммунистической партии Китая и Ирана", – отметил Помпео.

Он также подчеркнул, что сотрудничество США и ЕС – это сила добра в мире, направленная на обеспечение мирного и успешного будущего для граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, конгресс США планирует ввести санкции против компаний из Германии и Швейцарии, которые занимались строительством газопровода "Северный поток-2". Ограничения могут вступить в силу уже до католического Рождества, 25 декабря.

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