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2 декабря • обновлено в 10:47
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США предупредили Европу об опасности Кремля

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США намерены продолжать сотрудничество с Европейским Союзом в вопросах противодействия общим угрозам, которые исходят в том числе и от России.

Об этом заявил госсекретарь страны Майк Помпео. Его цитирует сайт Госдепартамента США.

В частности, свое обращение он адресовал руководству Евросоюза: обновленному составу Еврокомиссии и новому главе СЕ Шарлю Мишелю.

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США предупредили Европу о российской угрозе

США предупредили Европу о российской угрозе

"США с нетерпением ждут работы с новой командой лидеров, чтобы продолжить работать над нашими общими целями. Они включают в себя усиление торговых связей, движение к энергетической независимости Европы и совместное противостояние угрозам нашей безопасности и демократическим ценностям, исходящим, в том числе, от России, коммунистической партии Китая и Ирана", – отметил Помпео.

Он также подчеркнул, что сотрудничество США и ЕС – это сила добра в мире, направленная на обеспечение мирного и успешного будущего для граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, конгресс США планирует ввести санкции против компаний из Германии и Швейцарии, которые занимались строительством газопровода "Северный поток-2". Ограничения могут вступить в силу уже до католического Рождества, 25 декабря.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Российская военная угроза
Персона
Майк Помпео
Место
США
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Потуги пендосов кроме смеха ничего не вызывают. И лишь вислоухие готовы дрoчить до кровавых мозолей на каждый пук хозяев.
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