Вашингтон имеет достаточное количество доказательств того, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в городе Ухань (Китай).

Об этом в интервью американскому телеканалу ABC News заявил американский госсекретарь Майкл Помпео. Он сказал, что Штаты с самого начала пандемии говорили о причастности КНР, а теперь "это может видеть весь мир".

"Существует значительные свидетельства того, что этот вирус вышел из той самой лаборатории в Ухане", – сказал Помпео.

Помпео заявил, что COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане Коллаж

Многие эксперты, как добавил он, считают, что новый коронавирус имеет искусственное происхождение. Помпео подчеркнул, что осведомлен о сообщениях ученых, которые на основании анализов ДНК говорят о природном происхождении COVID-19.

Госсекретарь не ответил на вопрос, было ли распространение коронавируса намеренным или же случайным.

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы получить ответы на все эти вопросы. Мы пытаемся направить группу туда, ВОЗ пытается направить группу туда, и в другие лаборатории в Китае, но китайская компартия продолжает блокировать доступ", – сказал он.

Как отметил Помпео, власти КНР неоднократно "пытались заглушить" сведения о COVID-19. Виновные, подчеркнул чиновник, должны быть наказаны. "И мы сделаем это в свое время", – добавил он.

Майкл Помпео Pinterest

Чем занималась лаборатория в Ухане

По поводу происхождения нового коронавируса нет единого мнения ни в научном сообществе, ни среди американских разведывательных ведомств.

Так, Разведывательное управление министерства обороны США в первоначальной версии доклада сообщало о скорее всего природном характере COVID-19. Во второй версии от 27 марта уже указана возможность случайной утечки из лаборатории, занимающейся изучением патогенов, пишет Newsweek.

Завершается доклад выводом о том, что истинная природа нового коронавируса, вероятно, никогда не будет установлена.

Тем не менее является фактом то, что вирус SARS был предметом изучения китайских ученых в Институте вирусологии в городе Ухань.

В Институте вирусологии в Ухане, как известно с открытых источников, хранится самая большая в мире коллекция штаммов коронавирусов от летучих мышей. До пандемии COVID-19 этот институт уже пять лет занимался экспериментами в области, которая называется gain of function (GOF): мутациями вирусов с приобретениями ими новых свойств.

После того, как в 2002 году в китайской провинции Гуандун появился SARS, правительства Китая и других стран начали вкладывать значительные усилия и средства в изучение неизвестных патогенов.

Осенью в Ухане появился новый вирус SARS-CoV-2. Первоначально китайские власти настаивали на том, что он передается исключительно через контакт с животными. Затем выяснилось, что многие из первых заразившихся не бывали на том самом рынке в Ухани, который неоднократно назывался источником инфекции. Передача болезни от человека к человеку уже была известна, но Китай не спешил об этом сообщать.

Лаборатория P4 уханьского Института вирусологии Hector Retamal

Как писал OBOZREVATEL:

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