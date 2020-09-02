США, Канада и Британия могут ввести санкции против Беларуси – СМИ

Санкции против Беларуси могут ввести из-за жестких разгонов протестов.

США, Канада и Великобритания рассматривают возможность применения санкций против Беларуси из-за жестких действий силовиков во время акций протеста.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в Канаде, если такое решение будет принято, то долго ждать ограничительных мер не придется.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент рассказал изданию, что под санкции ЕС могут попасть 10-15 человек.

В то же время он уточнил, что США пока не планируют приостанавливать действие исключений из ограничительных мер против Минска, которые запрещали покупать нефть у североамериканских стран.

О каких именно исключениях и санкциях идет речь, чиновник не уточнил.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз не признал победу Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси 9 августа.

Также ЕС решил ввести санкции против Беларуси в связи с жесткими разгонами акций протеста после фальсификации результатов выборов президента.

Лукашенко в свою очередь пригрозил "поставить на место" соседние государства, которые планируют ввести санкции против его страны.

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