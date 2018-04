США и союзники атаковали Сирию

США, Франция и Великобритания нанесли удары в Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

"Только что я приказал вооруженным силам США нанести точные удары по целям, связанным мощностями Асада по производству химического оружия", - заявил американский президент Дональд Трамп, передает Associated Press

Взрывы осветили небо над сирийской столицей Дамаском. Удары осуществлялись пилотируемыми самолетами и с судов, которые запускали крылатые ракеты из Средиземного моря.

Министр обороны США Джим Мэттис сообщил, что в операции задействовали вдвое больше оружия, чем было в прошлом году, когда вооруженные силы выпустили 59 ракет "Томагавк" по авиабазе войск Асада.

По его словам объекты для ударов, выбранные должностными лицами США, Великобритании и Франции, призваны минимизировать потери среди гражданского населения.

Генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что нападения направлены главным образом на три цели в западной Сирии.

В частности, ракеты попали в научно-исследовательский центр в Дамаске, который был центром сирийских исследований, разработок, производства и испытаний технологий химической и биологической войны.

Вторая цель – хранилище химического оружия к западу от Хомса. Последней целью было хранилище оборудования для химического оружия и важный командный пункт, также недалеко от Хомса.

"Важная инфраструктура была разрушена, что отбрасывает сирийский режим назад. Они потеряют годы исследований и разработки, хранилища и оборудование", – отметил Данфорд.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в Лондоне заявила, что Запад пытался всевозможными дипломатическими средствами прекратить использование Ададом химического оружия.

"Но наши усилия были неоднократно сорваны Сирией и Россией", – заявила она.

The Prime Minister @theresa_may has made a statement on Syria: https://t.co/bBfYyowUIo pic.twitter.com/QlTeFXmOkt