США и союзники атаковали Сирию

США, Франция и Великобритания нанесли удары в Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.
"Только что я приказал вооруженным силам США нанести точные удары по целям, связанным мощностями Асада по производству химического оружия", - заявил американский президент Дональд Трамп, передает Associated Press
Взрывы осветили небо над сирийской столицей Дамаском. Удары осуществлялись пилотируемыми самолетами и с судов, которые запускали крылатые ракеты из Средиземного моря.
Министр обороны США Джим Мэттис сообщил, что в операции задействовали вдвое больше оружия, чем было в прошлом году, когда вооруженные силы выпустили 59 ракет "Томагавк" по авиабазе войск Асада.
По его словам объекты для ударов, выбранные должностными лицами США, Великобритании и Франции, призваны минимизировать потери среди гражданского населения.
Генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что нападения направлены главным образом на три цели в западной Сирии.
В частности, ракеты попали в научно-исследовательский центр в Дамаске, который был центром сирийских исследований, разработок, производства и испытаний технологий химической и биологической войны.
Вторая цель – хранилище химического оружия к западу от Хомса. Последней целью было хранилище оборудования для химического оружия и важный командный пункт, также недалеко от Хомса.
"Важная инфраструктура была разрушена, что отбрасывает сирийский режим назад. Они потеряют годы исследований и разработки, хранилища и оборудование", – отметил Данфорд.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Лондоне заявила, что Запад пытался всевозможными дипломатическими средствами прекратить использование Ададом химического оружия.
"Но наши усилия были неоднократно сорваны Сирией и Россией", – заявила она.
The Prime Minister @theresa_may has made a statement on Syria: https://t.co/bBfYyowUIo pic.twitter.com/QlTeFXmOkt— UK Prime Minister (@10DowningStreet) 14 апреля 2018 г.
Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что целью военной операции был "тайный химический арсенал" сирийского правительства.
"Наш ответ был ограничен исключительно объектами сирийского режима, которые позволяли производить, хранить и применять химоружие", – заявил он.
По словам французского лидера, "красная линия была пересечена" после химической атаки на прошлой неделе в сирийском городе Дума. Макрон отметил, что у Франции "нет сомнений", что сирийское правительство несет за нее ответственность.
La Repubblica
AP
AP
AP
AFP news agency
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