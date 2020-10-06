США аннулировали визу украинскому помощнику адвоката Трампа – СМИ

Правительство США аннулировало визу дипломату, экс-сотруднику посольства Украины в Штатах Андрею Телиженко, который тесно сотрудничал с Рудольфом Джулиани – личным адвокатом американского президента.

Об этом сообщает The Washington Post. Отмечается, что еще 9 сентября украинец не смог сесть на рейс МАУ из Киева в Нью-Йорк.

"Аннулирование визы украинскому "дельцу" Андрею Телиженко произошло одновременно с суровыми мерами, принятыми американскими чиновниками против усилий России повлиять на выборы в ноябре", – говорится в сообщении.

Издание также подчеркивает, что отзыв визы украинцу, информация о котором до сих пор не распространялась, случился незадолго до того, как Министерство финансов США объявило о санкциях против другого украинца, который тоже сотрудничал с Джулиани. Речь идет о депутате Андрее Деркаче.

"Активный российский агент, который действовал на протяжении десятилетий", – охарактеризовали его журналисты.

Они отметили, что Минфин США связал Деркача с попытками вмешаться в американские выборы.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские СМИ заявили, что бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко, который заявлял о вмешательстве Украины в выборы в Штатах в 2016 году, якобы предлагал взятки для лоббирования американских сенаторов от имени двух пророссийских телеканалов в Украине – "112 Украина" и "News One".